हिरासत में मौत मामले में CM शुभेंदु का एक्शन, पुलिस अधिकारी निलंबित; मृत TMC कार्यकर्ता की पत्नी को नौकरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हालीशहर में पुलिस हिरासत में तृणमूल कार्यकर्ता बिरजू केवट की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस की लापरवाही स्वीकार करते हुए कार्रवाई की है।

मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को निलंबित करने और हालीशहर थाने के आईसी (प्रभारी) को क्लोज कर पुलिस लाइन भेजने का निर्देश दिया गया है।मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस हिरासत में मौत के मामले में प्रोटोकाल के तहत मजिस्ट्रेट स्तर की जांच होगी।

उत्तर 24 परगना की जिलाधिकारी शिल्पी गौरिसरिया को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री और मृतक के परिवार को नियमित रूप से देने का निर्देश है। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर पति के साथ शारीरिक अत्याचार का आरोप लगाया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।मृतक के बच्चों के लिए 10 लाख की मददसरकार ने मृतक की पत्नी को एक वर्ष तक हर महीने 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। इसके बाद उसे ग्रुप-डी पद पर नौकरी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने परिवार के दो बच्चों के भविष्य को देखते हुए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। बिरजू को रंगदारी समेत विभिन्न आरोपों में हालीशहर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। शनिवार को उसकी हिरासत में मौत की जानकारी सामने आई। पत्नी जेन शर्मा केवट ने आरोप लगाया कि लाकअप में पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई।

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