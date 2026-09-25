'ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण मिलना चाहिए', SIR पर घमासान के बीच बोले भाजपा नेता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें कम से कम पद्म भूषण मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कुमार के कार्यकाल में बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हुए और मतदाता बिना भय मतदान कर सके। शमिक ने यह बयान चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध के बीच दिया।

शमिक ने कहा कि सीमा से लगे राज्य में ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की पहल की। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता ने चुनाव में इस तरह की कार्रवाई का समर्थन किया है।