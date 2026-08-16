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जीएसआई ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज में तकनीक आधारित अनुसंधान पर बढ़ाया जोर

By Jagran News Edited By: Naveen Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:14 PM (IST)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कोलकाता में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां नई महानिदेशक वर्षा अशोक अगलावे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

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HighLights

  1. जीएसआई ने कोलकाता में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया।

  2. नई डीजी वर्षा अगलावे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्र निर्माण का आह्वान।

  3. महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में आधुनिक तकनीकों पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, कोलकाता। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने शनिवार को कोलकाता सहित देशभर के अपने कार्यालयों में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया।

कोलकाता स्थित केंद्रीय मुख्यालय में मुख्य समारोह में जीएसआई की नवनियुक्त पहली महिला महानिदेशक (डीजी) वर्षा अशोक अगलावे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए विकसित भारत-2047 के निर्माण में योगदान का आह्वान किया।

वर्षा अगलावे ने कहा कि 175 वर्ष से अधिक पुरानी संस्था भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, भू-जोखिम आकलन और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने बताया कि खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जीएसआई ने 730 से अधिक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और भूवैज्ञानिक ज्ञापन केंद्र व राज्य सरकारों को सौंपे हैं, जिनमें 199 रिपोर्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संबंधित हैं।

उन्होंने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, खनिज संभाव्यता मानचित्रण, पूर्वानुमान आधारित भूवैज्ञानिक मानचित्रण और ड्रोन आधारित चुंबकीय सर्वेक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया।

समुद्री अन्वेषण, भू-जोखिम अध्ययन और भूवैज्ञानिक आंकड़ों के डिजिटल प्रसार में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया गया। समारोह के अंत में पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ ‘एक पेड़ मां के नाम’ पौधारोपण अभियान भी चलाया गया।