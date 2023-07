नगरपालिका भर्ती घोटाला: सरकार ने HC के आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी SLP भी ली वापस, खटखटाया था SC का दरवाजा

राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को वापस कलकत्ता हाई कोर्ट भेज दिया था। हाई कोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ ने न्यायाधीश गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखा था। राज्य सरकार ने इसे हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी और सर्वोच्च न्यायालय में भी एसएलपी दायर की थी।

खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में एक साथ मामला किए जाने पर आपत्ति जताई थी।

Your browser does not support the audio element.

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर नगरपालिका (नपा) भर्ती घोटाले में अपनी दूसरी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) भी वापस ले ली है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने घोटाले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का आदेश दिया था। यह दूसरी बार है, जब राज्य सरकार ने मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपनी एसएलपी वापस ली है। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने दायर की थी एसएलपी मालूम हो कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को वापस कलकत्ता हाई कोर्ट भेज दिया था। हाई कोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ ने न्यायाधीश गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखा था। राज्य सरकार ने इसे हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी और सर्वोच्च न्यायालय में भी एसएलपी दायर की थी। खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के समय एक साथ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मामला किए जाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ली गई है। उल्लेखनीय है कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में ही बंगाल की विभिन्न नपा में अवैध तरीके से भर्तियों का मामला सामने आया था। सीबीआइ का अनुमान है कि यह घोटाला शिक्षक भर्ती घोटाला जितना ही बड़ा हो सकता है। नपा में गैरकानूनी तरीके से भर्ती के लिए 200 से 250 करोड़ रुपये की उगाही का प्राथमिक तौर पर अनुमान है। अब तक 14 नपा में गलत तरीके से भर्ती के मामले सामने आए हैं। HC ने दिया था सीबीआइ जांच का आदेश न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने गत 21 अप्रैल को नपा भर्ती घोटाले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में अयन सील नामक एक व्यवसायी की गिरफ्तारी से नपा में भ्रष्टाचार सामने आया था। अयन के आवास व कार्यालय में छापामारी में ऐसे कई दस्तावेज मिले थे, जो नपा में हुईं भर्तियों में भी घोटाले की तरफ इशारा कर रहे थे। अयन के विभिन्न नपा के उच्च अधिकारियों से संपर्क होने के भी कई प्रमाण मिले हैं।

Edited By: Shashank Mishra