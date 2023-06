बंगाल स्थापना दिवस मनाने पर राजभवन और सरकार के बीच तकरार, ममता की आपत्ति के बावजूद कार्यक्रम आयोजित

कोलकाता, पीटीआई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्ति के बावजूद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को राजभवन में बंगाल स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। राज्यपाल बोस ने हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और आम लोगों के स्वतंत्र रूप से मतदान करने के अधिकार पर जोर दिया।

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा

बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी सोमवार को बंगाल के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी।

वहीं, सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार रात राज्यपाल बोस को लिखे एक पत्र में राज्य का स्थापना दिवस मनाने के उनके एकतरफा फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी विशेष दिन पर इसकी स्थापना नहीं की गई थी, खासकर 20 जून को नहीं हुआ था।

उन्होंने पत्र में कहा कि विभाजन में सीमा पार से लाखों लोगों का विस्थापन और असंख्य परिवारों की मौत शामिल है।

ममता बनर्जी की नाराजगी पर बंगाल विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 1947 में आज ही के दिन बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि बंगाल भारत के पास रहेगा न कि पाकिस्तान के पास। इसे स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए।

#WATCH | On this day in 1947, a resolution was passed in the West Bengal Assembly that Bengal would remain with India and not Pakistan. It (Foundation Day) should be celebrated in a grand manner: West Bengal LoP & BJP leader Suvendhu Adhikari on West Bengal CM objecting to… pic.twitter.com/lI1OqohTIM— ANI (@ANI) June 20, 2023