बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्यपाल सख्त, बोले- किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अराजकता

बंगाल में पंचायत चुनाव को केंद्र कर लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के खिलाफ राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को एक बार फिर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो राज्यभर में हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं।

बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्यपाल सख्त (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पंचायत चुनाव को केंद्र कर लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के खिलाफ राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को एक बार फिर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्यपाल सख्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सुबह दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल मतगणना के दिन कोलकाता एयरपोर्ट से ही सीधे दक्षिण 24 परगना जिले के हिंसाग्रस्त भांगड़ पहुंचे और जगह-जगह घूमकर हिंसा के पीछे की वजह जानने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत की। राज्यपाल ने कई मतगणना केंद्रों का भी जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं, जो राज्यभर में हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। हिंसा को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- राज्यपाल हिंसा करने वालों को सख्त संदेश देते हुए बोस ने कहा कि राज्य में बढ़ती हिंसा के खिलाफ हमारी अनवरत लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा- हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से गुंडों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई का आह्वान किया। पंचायत चुनाव मतदान के दौरान हुई थी हिंसा बता दें कि इससे पहले आठ जून को पंचायत चुनाव मतदान के दिन भी राज्यपाल ने कोलकाता से सटे जिलों का दौरा कर हिंसा के खिलाफ मतदाताओं में विश्वास बहाल करने की कोशिश की थी। यह पहली बार था जब कोई राज्यपाल चुनाव के दिन सड़कों पर उतरकर लोगों से बातचीत की और घरों से निकलकर मतदान के लिए उन्हें प्रेरित किया। राज्यपाल ने किया था हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा इससे पहले मतदान से पहले भी राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित दक्षिण 24 परगना के भांगड़ व बासंती के अलावा कूचबिहार व मुर्शिदाबाद जिले का भी दौरा किया था। इधर, मतगणना के दौरान मंगलवार सुबह से ही अलग-अलग हिस्सों में फिर अशांति व हिंसा की खबरें सामने आई।

