दक्षिण 24 परगना से बरामद हुआ बम बनाने का सामान, राज्यपाल बोस बोले- बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त होनी चाहिए

कोलकाता (पश्चिम बंगाल), एजेंसी। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हाल ही में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने दक्षिण 24 परगना के भांगर में बम बनाने की सामग्री बरामद की।

दक्षिण 24 परगना के हिंसा प्रभावित भांगर में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैंने हिंसा के पीड़ितों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त कर सकता हूं कि इस चुनाव में सबसे पहले हिंसा का शिकार होगा।

I interacted with the victims of violence and locals. I can assure the people of Bengal that violence will be the first victim in this election. The perpetrators of violence will be silenced in a permanent way under the Constitution and law of the land.