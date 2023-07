राज्यपाल बोस ने हिंसा समाप्त करने के लिए 48 घंटे की दी समय सीमा, कहा- लोगों के खून से राजनीतिक होली समाप्त हो

राज्यपाल ने स्पष्ट कहा- लोगों के खूनसे राज्य में राजनीतिक होली समाप्त करना होगा। राज्यपाल ने इस बात पर चिंता जताई कि राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों और अपराधियों को अलग-थलग करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य चुनाव आयोग की है।

राज्यपाल ने हिंसा समाप्त करने के लिए 48 घंटे की समय सीमा तक तय की

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जारी हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि लोगों के खून (रक्त) से राज्य में राजनीतिक होली समाप्त होनी चाहिए। राज्यपाल सीवी बोस ने कहा- पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए हिंसा उत्तर बंगाल के दौरे से सुबह लौटने के तुरंत बाद राज्यपाल सियालदह स्टेशन से ही सीधे दक्षिण 24 परगना के बासंती जाकर चुनावी हिंसा में मारे गए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिआउल मोल्ला के परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में हिंसा को लेकर समय सीमा तक तय कर दी। उन्होंने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग से आह्वान किया कि 48 घंटों के भीतर हिंसा पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। अपराधियों को अलग-थलग करना होगा : राज्यपाल राज्यपाल ने स्पष्ट कहा- लोगों के खून (रक्त) से राज्य में राजनीतिक होली समाप्त करना होगा। राज्यपाल ने इस बात पर चिंता जताई कि राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों और अपराधियों को अलग-थलग करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य चुनाव आयोग की है। हिंसा का दुखद अध्याय होना चाहिए समाप्त : सीवी बोस राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया के दौरान हिंसा का दुखद अध्याय समाप्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हिंसा प्रभावित स्थानों का दौरा मैं किसी का दोष खोजने के लिए नहीं, बल्कि तथ्य खोजने के लिए कर रहा हूं। उन्होंने कहा- मैंने हत्या, धमकी, निर्दोष लोगों पर जघन्य अपराध होते देखे हैं। चुनावी हिंसा प्रभावित इलाकों का राज्यपाल ने भी किया था दौरा बता दें कि राज्यपाल ने इससे पहले कूचबिहार जिले के दिनहाटा और दक्षिण 24 परगना के कैनिंग और भांगड़ में चुनावी हिंसा प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया था। चुनावी हिंसा की शिकायतों के लिए राज्यपाल ने पिछले दिनों राजभवन में शांति कक्ष भी खुलवाया था, जिसकी ममता सरकार व तृणमूल ने आलोचना की थी।

Edited By: Ashisha Singh Rajput