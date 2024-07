Goods Train Derails: एक के बाद एक, एक के बाद एक...अब एक और ट्रेन हादसा; बंगाल के नदिया में पटरी से उतरी मालगाड़ी

एएनआई, कोलकाता। Goods Train Derails: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर रेल हादसा हुआ है। बंगाल में रविवार को नादिया जिले के रानाघाट में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। सूचना पर रेलवे की ओर से मरम्मत का काम जारी है। हादसे के चलते रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है।

#WATCH | Nadia, West Bengal: Goods train derails in West Bengal's Ranaghat. Restoration work is underway. Further details awaited pic.twitter.com/0MyNs6VPME— ANI (@ANI) July 21, 2024