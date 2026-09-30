गंगा में कटाव से मालदा डिवीजन में ट्रेन सेवाएं प्रभावित, कई ट्रेनें रद

जेएनएम, मालदा। पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मालदा डिवीजन के अंतर्गत झारखंड के साहिबगंज जिले के सकरीगली और महाराजपुर इलाके में गंगा नदी के किनारे कटाव होने से रेलवे ट्रैक प्रभावित हुआ है। इसके चलते कई ट्रेनों को रद किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव और कुछ की यात्रा को संक्षिप्त किया गया है।

साहिबगंज-बरहरवा सेक्शन में सकरीगली और महाराजपुर स्टेशनों के बीच गंगा नदी के तटबंध में कटाव के कारण डाउन लाइन पर यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन बंद रखा गया है। ये ट्रेनें हुई रद रद की गई ट्रेनों में 63401 साहिबगंज-मालदा टाउन मेमू, 63421 आजीमगंज-साहिबगंज मेमू, 63411 साहिबगंज-भागलपुर मेमू, 63063 बर्दवान-साहिबगंज मेमू, 53411 बरहरवा-साहिबगंज पैसेंजर, 13427 हावड़ा-साहिबगंज एक्सप्रेस, 63405 रामपुरहाट-साहिबगंज मेमू, 63402 मालदा टाउन-साहिबगंज मेमू, 63422 साहिबगंज-आजीमगंज मेमू, 63412 भागलपुर-साहिबगंज मेमू, 63064 साहिबगंज-बर्दवान मेमू और 53412 साहिबगंज-बरहरवा पैसेंजर शामिल हैं।

कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव 13106 बलिया-शियालदह एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा 29 सितंबर से शुरू हुई, और 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा 28 सितंबर से शुरू हुई, मुंगेर-भागलपुर-बांका-देवघर-जसीडीह बाइपास होकर चलेगी। दोनों ट्रेनें भागलपुर और देवघर स्टेशनों पर रुकेंगी।