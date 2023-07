Kolkata: पूर्व महिला स्केटिंग खिलाड़ी ने कोच पर लगाया कुप्रस्ताव का आरोप, Coach ने आरोपों से किया इन्कार

Kolkata पूर्व खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें 2019 में पहली बार विशाखापत्तनम में नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप के दौरान इस तरह के दुव्र्यवहार का शिकार होना पड़ा था। 2022 में बेंगलुरु नेशनल चैंपियनशिप में इसे दोहराया गया। दूसरी तरफ कोच ने कहा कि महिला खिलाड़ी ने उससे संघ में एक वरिष्ठ स्तर के पद की मांग की।

कोच का आरोपों से इन्कार, कहा कि संघ में पद नहीं देने पर लगाया गया है गलत आरोप।

