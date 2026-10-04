बंगाल: फर्जी DCR मामले में पूर्व BLRO सब्यसाची दत्त गिरफ्तार, बीरभूम के पत्थर कारोबारी से जुड़ा है मामला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बीरभूम के पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल से जुड़े मामले में पुलिस ने पूर्व बीएलआरओ सब्यसाची दत्त को गिरफ्तार किया है। वह 2022 से 2025 तक मोहम्मदबाजार में बीएलआरओ थे और फिलहाल झाड़ग्राम में एडिशनल डायरेक्टर आफ लैंड पद पर कार्यरत हैं।

शनिवार को पूछताछ के लिए उन्हें सिउड़ी थाने बुलाया गया था। लंबी पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनके बयानों में कई असंगतियां मिलने का दावा किया। इसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को सिउड़ी अदालत ने पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।