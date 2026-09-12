कोलकाता: क्रिसमस के लिए मशहूर एलेन पार्क में पहली बार होगी दुर्गापूजा, CM शुभेंदु अधिकारी करेंगे उद्घाटन



राज्य ब्यूरो, कोलकाता । क्रिसमस के भव्य आयोजन के लिए मशहूर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित एलेन पार्क में इस वर्ष पहली बार दुर्गापूजा आयोजित होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महालया के अगले दिन एलेन पार्क में पूजा का उद्घाटन करेंगे।

कोलकाता सनातनी संघ की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस पूजा को लेकर पूरे शहर में प्रचार शुरू हो गया है। एलेन पार्क के आसपास ‘कौन आ रहा है?’ जैसे टीजर होर्डिंग लगाए गए हैं। कोलकाता सनातनी संघ के सचिव व भाजपा नेता नवीन मिश्रा ने बताया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान पहले 2-3 बार यहां पूजा आयोजित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई थी। इस बार अनुमति मिलने के बाद यहां पहली बार दुर्गापूजा का आयोजन किया जा रहा है।

गणेश चतुर्थी के दिन भूमि पूजन होगा। संघ के अध्यक्ष व भाजपा नेता शंकुदेव पांडा ने बताया कि महालया के अगले दिन मुख्यमंत्री इस पूजा का उद्घाटन करेंगे। एलेन पार्क में इस बार सजावट का रंग भी बदला नजर आएगा। अब तक नीले-सफेद रंग में नजर आने वाले पार्क में इस बार रुद्राक्ष रंग की सजावट की जाएगी। मंडप का निर्माण सुब्रत मुखोपाध्याय कर रहे हैं। इस बार दुर्गापूजा के रंग में भी सजेगा पार्क स्ट्रीट हर वर्ष क्रिसमस के दौरान पार्क स्ट्रीट में करीब दो किलोमीटर क्षेत्र विशेष लाइटों व झालरों से सजाई जाने वाली रोशनी से जगमगाता है। इस बार दुर्गापूजा से एक माह पहले ही यहां विशेष रोशनी की सजावट शुरू होगी। आधे हिस्से में चंदननगर के कलाकार और बाकी हिस्से में कांथी के कलाकार रोशनी सजाएंगे।

महालया से पूजा परिसर में स्तोत्र पाठ शुरू होगा, जबकि चतुर्थी से बंगाल के लोक कलाकारों और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। अष्टमी की आरती में भी विशेष आयोजन की तैयारी है। आयोजकों के अनुसार, पूजा में भाजपा के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि दुर्गापूजा का आयोजन क्रिसमस के उत्सव का विकल्प नहीं है।