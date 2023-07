IIT कैंपस में लगी आग, मचा हड़कंप; 2 फायर ब्रिगेड से लपटों पर पाया गया काबू

आग की तपिश से लाल बहादुर शास्त्री हॉल की चौथी मंजिल तक की दीवार काली हो गई। दमकल की गाड़ियों ने आईआईटी कैंपस में जाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आईआईटी प्रशासन की ओर से बताया गया कि लगभग 210 बजे लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेजिडेंस के कॉमन रूम में आग लग गई। सूचना सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को दी गई।

खड़गपुर, राज्य ब्यूरो। आईआईटी खड़गपुर के लाल बहादुर शास्त्री हॉल में रविवार तड़के आग लग गई। दमकल की दो गाड़ियों ने जाकर स्थिति पर काबू पाया। यह हादसा संभवत: शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। सबसे पहले पहली मंजिल पर बने स्टोर रूम में आग लगी। वहां से फायर ब्रिगेड ने आग को दूसरी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही काबू कर लिया। सुबह लगभग 2:10 बजे लगी आग आग की तपिश से लाल बहादुर शास्त्री हॉल की चौथी मंजिल तक की दीवार काली हो गई। दमकल की गाड़ियों ने आईआईटी कैंपस में जाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आईआईटी प्रशासन की ओर से बताया गया कि लगभग 2:10 बजे लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेजिडेंस के कॉमन रूम में आग लग गई। सूचना सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को दी गई। सुबह 4:30 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया नियंत्रण कक्ष ने तुरंत प्रशासन और खड़गपुर अग्निशमन सेवा कार्यालय के साथ-साथ सलुआ में स्थित एयर फोर्स स्टेशन के अग्निशमन सेवा कार्यालय को आवश्यक सहायता के लिए सूचित किया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचीं। डब्ल्यूबीएफ एंड ईएस अग्निशमन सेवाओं, एएफएस सलुआ और आईआईटी खड़गपुर के सभी उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों के अथक प्रयासों से सुबह 4:30 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। छात्र या किसी कर्मी को नहीं आई कोई चोट घटना के दौरान किसी भी छात्र या किसी कर्मी को कोई चोट नहीं आई। आग लगते ही हॉल में रहने वाले सभी छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। कुछ कमरे धुएं से भर गए और धुआं फैलने के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दी गईं। कॉमन रूम में गर्मी की छुट्टियों के दौरान परिसर छोड़ने वाले छात्रों के गद्दे, तकिए और अन्य सामान भरे हुए थे , जो आग में क्षतिग्रस्त हो गए । संस्थान ने आग लगने की घटना की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है।

