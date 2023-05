VIDEO: बंगाल के राजभवन के पास इमारत में लगी भीषण आग, एक घायल; दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राजभवन के पास सराफा भवन में आज सुबह भीषण आग लग गई। सराफा भवन की सबसे ऊपरी मंजिल में आग लगी है। जानकारी के मुताबिक सराफा भवन में आग बैंक की कैंटीन से लगी थी। वहीं, इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुंरत घटनास्थल पर रवाना हुईं।

सराफा भवन पर दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची और उन्होंने कुछ ही समय बाद और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया है। आग का जायजा लेने के लिए राज्यपाल डॉ सी वी आनंद बोस अपने सरकारी आवास से बाहर आए। डलहौजी इलाके में स्थित सराफा भवन में सुबह 10 बजकर 5 मिनट भीषण आग लगी थी। हालांकि, अभी तक आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने कहा कि हमने एहतियात के तौर पर इमारत को खाली करा लिया है।

दमकल विभाग की 9 गाड़ियों ने मौके पर पहुंत कर आग पर काबू पा लिया है। वहीं, घटनास्थल पर मौजूद बंगाल के राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस ने कहा कि मैं अग्निशमन दल के उन जांबाजों को बधाई देता हूं जिन्होंने स्थिति का डटकर सामना किया और बहुत ही कम समय में बहुत ही पेशेवर तरीके से आग पर काबू पा लिया।

#WATCH | Kolkata: A fire broke out on the top floor of Saraf Bhavan near Raj Bhavan, 9 fire tenders are on the spot and trying to extinguish the fire. Further details awaited. pic.twitter.com/pSFtgnPFnN