West Bengal: आसनसोल के आश्रम मोड़ पर सुपरमार्केट में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

कोलकाता, एएनआई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के आश्रम मोड़ पर रविवार को एक सुपरमार्केट में आग लग गई। आग लगने के बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। दमकलकर्मी सहित अन्य लोग आग बुझाने में जुटे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

#WATCH | West Bengal: Fire breaks out at a supermarket at Ashram Mod in Asansol. Several fire tenders are present at the spot. Efforts to douse off the fire are underway. Further details awaited. pic.twitter.com/yF8sGSlZDo