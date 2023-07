हावड़ा के मंगलाहाट में भीषण आग से भारी तबाही, 50 से ज्यादा दुकानें राख, दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर मौजूद

fire in Mangalahat राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा में लगने वाले एशिया के सबसे बड़े कपड़े के हाट मंगलाहाट बाजार में मध्यरात्रि के समय भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लगभग 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं हैं। मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां मौजूद हैं और रात से ही आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रही है।

हावड़ा के मंगलाहाट में भीषण आग से भारी तबाही

