जिया हो बिहार के लाला... बंगाली डॉक्टर का फर्जी प्रमाणपत्र, एक गलती और खुल गई पोल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बिहार मेडिकल काउंसिल के जाली पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर बंगाल में सरकारी चिकित्सक के रूप में नौकरी कर रहे दो लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने बर्खास्त कर दिया है।

राजपुर-सोनारपुर के एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कर्मरत रहे उत्तम माइती और यूनुस हसन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दोनों ने बिहार मेडिकल काउंसिल के दस्तावेलों के आधार पर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल में अपना नाम पंजीकृत कराया था।

जांच में उनके प्रमाणपत्र जाली पाए जाने के बाद दक्षिण 24 परगना जिला स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को दोनों को बर्खास्त कर दिया। दोनों के खिलाफ एसोसिएशन आफ प्राइवेट हास्पिटल एंड नर्सिंग होम की ओर से शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार की ओर से बिहार मेडिकल काउंसिल से दोनों के पंजीकरण की जानकारी मांगी गई। वहां से गत 11 सितंबर को बताया गया कि उत्तम माइती और यूनुस हसन के पंजीकरण प्रमाणपत्र जाली हैं। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दक्षिण 24 परगना जिला स्वास्थ्य विभाग ने की थी। शिकायत के बाद बंगाल मेडिकल काउंसिल ने दोनों को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था। उन्हें 14 सितंबर को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। दिए गए समय तक दोनों की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।