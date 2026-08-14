बंगाल: आरजी कर मामले में गिरफ्तार पूर्व TMC विधायक पर फूटा लोगों का गुस्सा, जमकर पड़े थप्पड़ और लात
आरजी कर मामले में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को अदालत ले जाते समय भीड़ के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जहां उन पर अंडे फेंके गए और लात-घूंसे मारे गए
समय कम है?
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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के शव के अंतिम संस्कार में अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार पानीहाटी के पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को शुक्रवार सुबह खड़दह थाने से बैरकपुर महकमा अदालत ले जाते समय भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
निर्मल पर अंडे फेंके गए। इससे बचने के लिए उन्होंने हेलमेट पहन लिया, लेकिन इसके बावजूद भीड़ ने उन्हें चांटे और लात मारी। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर प्रिजन वैन तक पहुंचाया।
निर्मल घोष को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है। आरजी कर मामले में गिरफ्तार पूर्व पार्षद संजीव मुखोपाध्याय को भी शुक्रवार को अदालत ले जाया गया। दोनों को निशाना बनाकर थाने के बाहर अंडे फेंके गए।
भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए। कुछ लोग जूतों की माला लेकर भी पहुंचे थे और वहां डीजे बजाया जा रहा था। निर्मल और संजीव के खिलाफ आरजी कर पीड़िता के पिता की नई शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है।
थाने पहुंचे पीड़िता के पिता
आरोपितों को अदालत ले जाने के दौरान आरजी कर पीड़िता के पिता भी खड़दह थाने पहुंचे। नौ अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हाल से ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। आरोप है कि परिवार की अनुमति के बिना जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराया गया। उस समय निर्मल घोष विधायक थे।
पीड़िता के पिता ने इसी मामले में निर्मल, पड़ोसी संजीव मुखोपाध्याय और तृणमूल के पार्षद सोमनाथ दे के खिलाफ नई शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुरुवार रात संजीव को गिरफ्तार किया था, जबकि सोमनाथ की तलाश जारी है।
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