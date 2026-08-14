बंगाल: आरजी कर मामले में गिरफ्तार पूर्व TMC विधायक पर फूटा लोगों का गुस्सा, जमकर पड़े थप्पड़ और लात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के शव के अंतिम संस्कार में अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार पानीहाटी के पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को शुक्रवार सुबह खड़दह थाने से बैरकपुर महकमा अदालत ले जाते समय भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

निर्मल पर अंडे फेंके गए। इससे बचने के लिए उन्होंने हेलमेट पहन लिया, लेकिन इसके बावजूद भीड़ ने उन्हें चांटे और लात मारी। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर प्रिजन वैन तक पहुंचाया। निर्मल घोष को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है। आरजी कर मामले में गिरफ्तार पूर्व पार्षद संजीव मुखोपाध्याय को भी शुक्रवार को अदालत ले जाया गया। दोनों को निशाना बनाकर थाने के बाहर अंडे फेंके गए। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए। कुछ लोग जूतों की माला लेकर भी पहुंचे थे और वहां डीजे बजाया जा रहा था। निर्मल और संजीव के खिलाफ आरजी कर पीड़िता के पिता की नई शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है।