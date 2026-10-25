कोलकाता- दुबई उड़ानों की संख्या बढ़ी, एमिरेट्स ने शुरू की एयरबस ए350 की सेवा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एमिरेट्स के नए एयरबस ए350 विमान का पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया।

कोलकाता में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) के प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि इस विमान की शुरुआत के साथ ही कोलकाता- दुबई मार्ग पर साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई है।

कोलकाता हवाई अड्डे पर आयोजित स्वागत समारोह में एयरपोर्ट निदेशक विक्रम सिंह ने एमिरेट्स की टीम और यात्रियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एयरबस ए350 की शुरुआत और उड़ानों की संख्या में वृद्धि यात्री मांग में बढ़ोतरी का संकेत है।