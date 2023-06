पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान; कल से शुरु होगा नामांकन, आठ जुलाई को मतदान

कोलकाता, पीटीआई: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। आयोग की ओर से प्रदेश में चुनावों के लिए कल से नामांकन शुरु होगा। चुनावी मैदान में उतरने के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 जून होगी। जिसके बाद आठ जुलाई को सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान कराए जाएंगे।

West Bengal Panchayat election will take place on 8th July. The election will take place in a single phase: Rajiva Sinha, State Election Commissioner pic.twitter.com/Lrye8zyEfX