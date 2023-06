बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष को ईडी ने जारी किया नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया

कोलकाता, एएनआई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष को नोटिस जारी किया है।

ईडी ने सायोनी घोष को शुक्रवार (30 जून) को सीजीओ कॉम्प्लेक्स कोलकाता स्थिति जांच एजेंसी के दफ्तर में पेश होने को कहा है। सायोनी घोष से कुछ वित्तीय लेन-देने के बारे में पूछताछ की जाएगी।

Enforcement Directorate (ED) summons Trinamool Congress youth state president and Bengali actress Saayoni Ghosh, in connection with the teachers' recruitment scam case in West Bengal, asking her to appear before the agency on June 30 at CGO Complex, Kolkata.