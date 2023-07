बंगाल और त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में भी खर्च हुआ था भर्ती घोटाले का काला धन, ED ने किया खुलासा

ED on Teacher Recruitment Scam ईडी को मामले में गिरफ्तार हो चुके तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता कुंतल घोष व शांतनु बनर्जी के पास से घोटाले से संबंधित कागजात मिले हैं। जांच में पता चला है कि कुंतल ने नौकरी दिलाने की एवज में करीब 30 करोड़ रुपये की उगाही की थी जिनमें से 10 करोड़ रुपये से अधिक उसने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को दिए थे।

ED on Teacher Recruitment Scam शिक्षक भर्ती घोटाला।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ED on Teacher Recruitment Scam शिक्षक भर्ती घोटाले व नगरपालिकाओं में अवैध तरीके से नियुक्ति मामले की जांच कर रही ईडी ने दावा किया है कि इसकी काली कमाई का एक हिस्सा बंगाल व त्रिपुरा के विधानसभा (विस) चुनावों में भी खर्च किया गया था। ईडी को मामले में गिरफ्तार हो चुके तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता कुंतल घोष व शांतनु बनर्जी के पास से इससे संबंधित कई कागजात मिले हैं। ईडी को जांच में पता चला है कि कुंतल ने नौकरी दिलाने की एवज में करीब 30 करोड़ रुपये की उगाही की थी, जिनमें से 10 करोड़ रुपये से अधिक उसने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को दिए थे। बाकी रुपये का एक बड़ा हिस्सा कुंतल के मार्फत बंगाल व त्रिपुरा विधानसभा (विस) चुनाव में प्रचार में खर्च किया गया था। त्रिपुरा में तृणमूल के लिए प्रचार करने पार्टी के कई युवा नेता-नेत्री गए थे। वे सभी कुंतल के करीबी हैं। उनके वहां जाने, ठहरने, खाने-पीने व प्रचार करने में आया सारा खर्च कुंतल ने वहन किया था। ईडी कुछ दिन पहले युवा तृणमूल की राज्य अध्यक्ष सायोनी घोष से मैराथन पूछताछ कर चुकी है। उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हालांकि वह पंचायत चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देकर दूसरी बार ईडी के सामने हाजिर नहीं हुई थीं। ईडी सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है इसलिए सायोनी को जल्द तलब किया जा सकता है। ईडी सायोनी के कई जवाब से संतुष्ट नहीं है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया है कि सायोनी जिस कार में घूमती हैं, वह कुंतल के पैसों की है।

