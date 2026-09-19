1,111 करोड़ के लोन घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, ओडिशा और हैदराबाद में छापेमारी; दस्तावेजों और नकदी बरामद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। करीब 1,111 करोड़ रुपये के ऋण नहीं चुकाने के मामले में ईडी ने ओडिशा और हैदराबाद में कार्रवाई की है। जांच के दौरान एजेंसी ने 6.35 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।

ईडी के अनुसार, ओडिशा और हैदराबाद की दो कंपनियों ने कोलकाता की एक कंपनी से ऋण लिया था। निर्धारित समय पर ऋण की रकम नहीं चुकाने पर मामला सामने आया। इसी आधार पर ईडी की कोलकाता शाखा ने मनी लॉड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की। जांच के क्रम में ईडी की टीमों ने दोनों कंपनियों के कार्यालयों और उनके मालिकों के आवास पर तलाशी अभियान चलाया।