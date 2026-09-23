विदेशी मुद्रा विनिमय के नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी, कोलकाता में दो कारोबारियों के घर-कार्यालय पर ईडी की छापेमारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। विदेशी मुद्रा विनिमय के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और करोड़ों रुपये विदेश भेजे जाने के आरोपों की जांच के सिलसिले में ईडी ने बुधवार को कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी की।बालीगंज और न्यू अलीपुर में दो कारोबारियों के घर और कार्यालय समेत कुछ कंपनियों के परिसरों की तलाशी ली गई।

ईडी सूत्रों के अनुसार, जांच में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के लेनदेन की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद दक्षिण कोलकाता के दोनों इलाकों में कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान उनके बैंक खातों, कारोबारी लेनदेन और कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल के जवान भी तैनात रहे।