820 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन, कोलकाता में 12 ठिकानों पर तलाशी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ईडी ने बुधवार को 820 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी और उसके बाद दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के कथित दुरुपयोग से जुड़े धनशोधन मामले में कोलकाता में 12 ठिकानों पर तलाशी ली। कार्रवाई कोलकाता स्थित टायल समूह के खिलाफ की गई है।

ईडी अधिकारियों के अनुसार समूह ने उत्पादन क्षमता और मशीनरी को लेकर कथित तौर पर गलत घोषणाएं कीं, स्टॉक संबंधी विवरणों में हेरफेर किया और बंधक मशीनरी को कथित रूप से बिना अनुमति बेच दिया। एजेंसी का आरोप है कि ऋण की राशि को प्रवर्तकों के नियंत्रण वाली शेल कंपनियों के जरिये कई स्तरों पर घुमाया गया और रियल एस्टेट संपत्तियों में लगाया गया। इसमें नागपुर का एम्प्रेस माल भी शामिल है, जिसे ईडी ने मई 2019 में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया था।