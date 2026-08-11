पूर्व तृणमूल विधायक के 13.9 करोड़ के बैंक-डीमैट खाते फ्रीज, 15 ठिकानों पर छापेमारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ईडी ने पूर्व तृणमूल विधायक सब्यसाची दत्ता और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 13.9 करोड़ रुपये की राशि वाले 150 बैंक और डीमैट खाते फ्रीज कर दिए हैं। एजेंसी ने 40.50 लाख रुपये नकद और 17,200 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी जब्त की है।

ईडी ने 31 जुलाई को कोलकाता और आसपास के 15 ठिकानों तथा हरियाणा के गुरुग्राम में एक परिसर पर छापेमारी की थी। इनमें दत्ता और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसर भी शामिल थे। तलाशी के दौरान एजेंसी को कथित शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज मिले।

ईडी के अनुसार, ये खाते नौ अगस्त 2026 तक करीब 13.9 करोड़ रुपये की राशि रखते थे, जिसे कार्रवाई के तहत फ्रीज किया गया है। ईडी ने बताया कि बिधाननगर उत्तर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जून में धनशोधन का मामला दर्ज किया गया था।