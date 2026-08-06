बंगाल में भ्रष्टाचार पर शिकंजा, ईडी और राज्य पुलिस के तालमेल से जांच तेज
ईडी ने बंगाल में भ्रष्टाचार की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य पुलिस की एसटीएफ और कोलकाता पुलिस के साथ समन्वय बैठकें की हैं। ...और पढ़ें
HighLights
ईडी ने बंगाल में भ्रष्टाचार जांच तेज करने की रणनीति अपनाई।
राज्य पुलिस एसटीएफ और कोलकाता पुलिस से समन्वय बैठकें हुईं।
सूचना आदान-प्रदान से लंबित मामलों में तेजी आने की उम्मीद।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ईडी ने बंगाल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच तेज करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। हाल ही में एजेंसी के अधिकारियों ने राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और कोलकाता पुलिस मुख्यालय यानी लालबाजार के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें की हैं।
सूत्रों के अनुसार, इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाना और जांच प्रक्रिया को गति देना है। पहले राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण कई मामलों में देरी होती थी। खासकर एफआइआर और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते थे।
ईडी और राज्य पुलिस का नया तालमेल
ईडी सीधे एफआइआर दर्ज नहीं कर सकती, बल्कि उसे पहले ईसीआइआर दर्ज करनी होती है। इसके बाद आवश्यकतानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया होती है। ऐसे में राज्य पुलिस से सहयोग बेहद अहम हो जाता है।
नई व्यवस्था में उम्मीद जताई जा रही है कि एसटीएफ और कोलकाता पुलिस की जांच में सामने आने वाले आर्थिक अपराधों की जानकारी अब तेजी से ईडी तक पहुंचेगी।
इससे पुराने और लंबित मामलों में भी तेजी आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समन्वय अगर प्रभावी रहा तो राज्य में वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम कसने में बड़ी मदद मिल सकती है।
यह भी पढ़ें- बंगाल में आवास योजनाओं का नया अध्याय: 10.20 लाख परिवारों के खातों में पहुंचे 6,122 करोड़ रुपये