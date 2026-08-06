बंगाल में भ्रष्टाचार पर शिकंजा, ईडी और राज्य पुलिस के तालमेल से जांच तेज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ईडी ने बंगाल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच तेज करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। हाल ही में एजेंसी के अधिकारियों ने राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और कोलकाता पुलिस मुख्यालय यानी लालबाजार के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें की हैं।

सूत्रों के अनुसार, इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाना और जांच प्रक्रिया को गति देना है। पहले राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण कई मामलों में देरी होती थी। खासकर एफआइआर और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते थे।