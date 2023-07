ED ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में तृणमूल के करीबी कारोबारी को किया गिरफ्तार

ईडी ने कौस्तव को सोमवार को तलब किया था। कौस्तव शाम चार बजे ईडी के कार्यालय पहुंचे थे। पूछताछ के बाद उन्हें रात एक बजे गिरफ्तार कर लिया गया। कौस्तव के बयान में काफी विसंगतियां पाई गई हैं। उनके मोबाइल को ईडी ने जब्त कर लिया है। कौस्तव को 2018 में सीबीआइ ने भी बैंकों की ओर से की गई शिकायत पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था।

HighLights कौस्तव राय को सोमवार को ईडी ने तलब किया था लंबी पूछताछ के बाद देर रात कौस्तव राय को किया गया गिरफ्तार

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कौस्तव राय नामक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कौस्तव सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। वे एक टीवी चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। कौस्तव पर पहले भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। कुछ महीने पहले आयकर विभाग ने उनके घर व कार्यालय में छापामारी की थी। वहां से कई कागजात जब्त किए गए थे, हालांकि तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ईडी ने कौस्तव को सोमवार को किया था तलब प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी ने कौस्तव को सोमवार को तलब किया था। कौस्तव शाम चार बजे ईडी के कार्यालय पहुंचे थे। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें रात एक बजे गिरफ्तार कर लिया गया। कौस्तव के बयान में काफी विसंगतियां पाई गई हैं। उनके मोबाइल को ईडी ने जब्त कर लिया है। कौस्तव को 2018 में सीबीआइ ने भी बैंकों की ओर से की गई शिकायत पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त ईडी ने भी उनके कई ठिकानों पर छापामारी की थी। कौस्तव की गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों का कहना कौस्तव की गिरफ्तारी पर तृणमूल के एक नेता ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि कौस्तव उनकी पार्टी के हितैषी हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे समय, जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक चल रही है, कौस्तव की गिरफ्तारी दर्शाती है कि यह एक साजिश है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि तृणमूल के सदस्य नहीं होने पर भी वे परोक्ष तौर पर उसकी विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

