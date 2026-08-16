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पूर्व रेलवे ने जुलाई तक रिकॉर्ड 4987 करोड़ रुपये का यात्री राजस्व जुटाया, 44 करोड़ 80 लाख यात्रियों को पहुंचाया गंतव्य

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:48 PM (IST)

पूर्व रेलवे ने वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक 44.8 करोड़ यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया और रिकॉर्ड 4,987 करोड़ रुपये का यात्री राजस्व अर्जित किया।

पूर्व रेलवे ने रिकॉर्ड राजस्व जुटाया।

पूर्व रेलवे ने रिकॉर्ड राजस्व जुटाया।

HighLights

  1. जुलाई तक 44.8 करोड़ यात्रियों को पहुंचाया गंतव्य।

  2. रिकॉर्ड 4,987 करोड़ रुपये का यात्री राजस्व अर्जित।

  3. कवच प्रणाली और सीसीटीवी से सुरक्षा मजबूत की।

जागरण संवाददाता, कोलकाता। यात्री सुविधाओं, परिचालन क्षमता और सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के साथ पूर्व रेलवे ने वित्त वर्ष 2026-27 में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

इस साल जुलाई तक पूर्व रेलवे ने 448 मिलियन (44 करोड़ 80 लाख) यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, जो इस अवधि का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इस दौरान यात्री राजस्व भी रिकार्ड 4,987 करोड़ रुपये जुटाया।

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक (जीएम) गीतिका पांडेय ने शनिवार को कोलकाता स्थित फेयरली प्लेस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद इन उपलब्धियों को साझा करते हुए सुरक्षित, कुशल और यात्री-केंद्रित रेल सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

अपने संबोधन में महाप्रबंधक ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 25 नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गईं और 24 मौजूदा सेवाओं का विस्तार किया गया। श्रावणी मेला के लिए इस वर्ष 1,900 टीओडी ट्रेन यात्राएं अधिसूचित की गई हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में हावड़ा–छोटा अंबाना मार्ग के 260 से अधिक रूट किलोमीटर में कवच प्रणाली शुरू हो चुकी है।

465 लोकोमोटिव में कवच उपकरण लगाए गए हैं, जबकि 72 प्रतिशत चालक दल को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 271 स्टेशनों पर 7,335 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।

पूर्व रेलवे ने 14 सीमित ऊंचाई वाले सबवे का निर्माण और 283 पुलों का पुनर्वास पूरा किया है। नौ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी चालू की गई हैं। माल ढुलाई भी बढ़कर 70.20 मिलियन टन हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 69.13 मिलियन टन से अधिक है।

स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों के योगदान को सराहा

महाप्रबंधक ने स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व रेलवे की उपलब्धियों को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत के निर्माण में कर्मचारियों की भूमिका का प्रमाण बताया।

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पूर्व रेलवे के कारखानों, पर्यावरण, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की गईं। अप्रैल-जुलाई के दौरान 7,684 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली, जबकि 812 कर्मचारियों को एमएसीपी का लाभ दिया गया।

आरपीएफ ने ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ के तहत 853 बच्चों को बचाया और ‘ऑपरेशन अमानत’ के तहत करीब 2.14 करोड़ रुपये मूल्य के 1,899 खोए सामान बरामद किए। इस अवसर पर जीएम ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के परेड की सलामी भी ली।

आरपीएफ बैंड ने शानदार राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया। रेलवे कर्मचारियों के देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में राष्ट्रभक्ति का माहौल बनाया। समारोह में पूर्व रेलवे के सभी विभागों के प्रधान विभागाध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।