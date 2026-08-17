'सत्यनिष्ठा’ के संकल्प के साथ पूर्व रेलवे में तीन महीने तक चलने वाले सतर्कता जागरूकता अभियान का शुभारंभ

राजीव कुमार झा, कोलकाता। सार्वजनिक सेवाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे ने सोमवार को सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 का शुभारंभ किया।

तीन महीने तक चलने वाला यह अभियान 16 नवंबर तक जारी रहेगा। इस वर्ष अभियान की थीम ‘समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा’ रखी गई है।

कोलकाता के फेयरली प्लेस स्थित पूर्व रेलवे मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महाप्रबंधक (जीएम) गीतिका पांडेय ने अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर पूर्व रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का संकल्प दिलाया।

(सतर्कता जागरूकता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलातीं पूर्व रेलवे की जीएम गीतिका पांडेय।) उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक संस्थान की विश्वसनीयता उसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा से मजबूत होती है। इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्यों में निष्पक्षता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

पूर्व रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अभियान के माध्यम से भ्रष्टाचार की रोकथाम के साथ नैतिक शासन व्यवस्था को मजबूत करने और जनता का संस्थान के प्रति विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सतर्कता विभाग अभियान के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम पूर्व रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (एसडीजीएम) सह मुख्य सतर्कता अधिकारी दीपक निगम के मार्गदर्शन में सतर्कता विभाग अभियान के दौरान विभिन्न निवारक सतर्कता उपायों, प्रणालीगत सुधारों और जागरूकता कार्यक्रमों का नेतृत्व करेगा।

अभियान के दौरान नैतिक शासन, भ्रष्टाचार की रोकथाम और संस्थागत जवाबदेही से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना और संस्थागत व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है।

बयान में कहा गया कि सतर्कता जागरूकता अभियान केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को नैतिक आचरण के प्रति जागरूक करना और सार्वजनिक संस्थानों में जनता के विश्वास को और मजबूत करना है। सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को संस्थागत संस्कृति का हिस्सा बनाकर सतत विकास की मजबूत नींव तैयार करने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।