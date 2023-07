Bengal: DRI ने जब्त की तस्करी की 36 कीमती घड़ियां, 30 करोड़ रुपये आंकी गई कीमत

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की कोलकाता जोनल यूनिट की टीम ने मुंबई के एक कारोबारी के पास से विभिन्न विदेशी ब्रांडों की 36 बेशकीमती घड़ियां जब्त की है। सूत्रों ने बताया कि इनमें डीआरआई की टीम ने खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए बीते 14 जुलाई को कोलकाता एयरपोर्ट पर दुबई से आए उक्त कारोबारी की तलाशी में उनके पास से एक कीमती घड़ी जब्त की।

DRI ने जब्त की 30 करोड़ की 36 घड़ियां (फोटो: एएनआई)

Your browser does not support the audio element.