पार्टी कार्यालय में बंद कुत्ते ने फोन कर मांगी मदद! हुगली जिले के गुप्तीपाड़ा में सामने आई चौंकाने वाली घटना

बंगाल के हुगली जिले के गुप्तीपाड़ा-1 ग्राम पंचायत में तृणमूल कांग्रेस के उपप्रधान विश्वजीत नाग शनिवार शाम पार्टी कार्यालय का शटर गिराकर घर लौटे ही थे कि उनका मोबाइल बज उठा। हैलो बोलते ही दूसरे छोर से भौं-भौं की आवाज आई जिसे सुनकर वे चौंक गए। वे तुरंत पार्टी कार्यालय लौटे और जैसे ही शटर उठाया तो अंदर एक कुत्ता नजर आया।

पार्टी कार्यालय में बंद कुत्ते ने फोन कर मांगी मदद!

