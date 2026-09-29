दो साल के बच्चे की श्वासनली में फंसी थी सुई, बर्द्धमान मेडिकल कालेज के डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। झारखंड के दो वर्षीय बच्चे की श्वासनली में फंसी सुई को बर्द्धमान मेडिकल कालेज के चिकित्सकों ने मंगलवार को जटिल आपरेशन कर निकाल दिया। बच्चे ने किसी तरह सुई मुंह में डाल ली थी, जो श्वासनली में जाकर फंस गई थी। सोमवार रात परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। फिलहाल बच्चे की हालत बेहतर बताई गई है।

अस्पताल में भर्ती के बाद बच्चे का सीटी स्कैन समेत आवश्यक परीक्षण किया गया। जांच में श्वासनली में सुई की स्थिति स्पष्ट होने के बाद चिकित्सकों ने आपरेशन का निर्णय लिया। ईएनटी विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह आपरेशन कर सुई को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला।