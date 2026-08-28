बंगाल: फंदे से लटके मिले एक ही परिवार के 3 लोगों के शव, दीवार पर लिखा सुसाइड नोट
हुगली के धनेखाली में एक ही परिवार के तीन सदस्यों (पति, पत्नी और नाबालिग बेटी) के शव किराये के मकान में फंदे से लटके मिले।
HighLights
धनेखाली में एक ही परिवार के तीन शव फंदे से लटके मिले।
दीवार पर मिले सुसाइड नोट में रवींद्रनाथ का नाम लिखा था।
पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हुगली के धनेखाली में शुक्रवार को एक किराये के मकान से पिता, मां और उनकी नाबालिग बेटी के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। तीनों के शव एक ही कमरे में पंखे से लटके मिले।
कमरे की दीवार पर लिखा था, ‘हमारी मौत के लिए जिम्मेदार रवींद्रनाथ।’ इस लिखावट के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी रवींद्रनाथ मुर्मू, मकान-मालिक मधुमिता सिन्हा राय, उनकी मां इंद्राणी सिन्हा राय उर्फ टिंकू और उनके पति जमाई सिन्हा सिंह राय को हिरासत में लिया है। घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार सुबह काफी देर तक घर से कोई आवाज नहीं आने पर दरवाजा खोला गया। अंदर तीनों के शव लटके मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतकों की पहचान उत्तम चांई, उनकी पत्नी रूपा चांई और नाबालिग बेटी अंकिता के रूप में हुई है। परिवार करीब पांच महीने पहले धनेखाली के सोमसपुर दुलेपाड़ा स्थित दो मंजिला मकान के निचले हिस्से में किराये पर रहने आया था।
मूल रूप से डानकुनी का रहने वाला यह परिवार डानकुनी छोड़कर धनेखाली क्यों आया, इसकी भी जांच की जा रही है। मृतकों की बड़ी बेटी मधुमिता पाल ने शवों की पहचान की। बताया गया कि उसका अपने परिवार से करीब चार वर्षों से संपर्क नहीं था।
मकान और लेन-देन के विवाद की आशंका
स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार के सदस्य इलाके में ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मकान और खरीद-बिक्री से जुड़े किसी विवाद की आशंका जताई जा रही है।
इसी को लेकर परिवार मानसिक दबाव में था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मौके से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। दीवार पर लिखे संदेश के आधार पर हिरासत में लिए गए चार लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटना की सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।