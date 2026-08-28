बंगाल: फंदे से लटके मिले एक ही परिवार के 3 लोगों के शव, दीवार पर लिखा सुसाइड नोट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हुगली के धनेखाली में शुक्रवार को एक किराये के मकान से पिता, मां और उनकी नाबालिग बेटी के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। तीनों के शव एक ही कमरे में पंखे से लटके मिले।

कमरे की दीवार पर लिखा था, ‘हमारी मौत के लिए जिम्मेदार रवींद्रनाथ।’ इस लिखावट के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी रवींद्रनाथ मुर्मू, मकान-मालिक मधुमिता सिन्हा राय, उनकी मां इंद्राणी सिन्हा राय उर्फ टिंकू और उनके पति जमाई सिन्हा सिंह राय को हिरासत में लिया है। घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार सुबह काफी देर तक घर से कोई आवाज नहीं आने पर दरवाजा खोला गया। अंदर तीनों के शव लटके मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतकों की पहचान उत्तम चांई, उनकी पत्नी रूपा चांई और नाबालिग बेटी अंकिता के रूप में हुई है। परिवार करीब पांच महीने पहले धनेखाली के सोमसपुर दुलेपाड़ा स्थित दो मंजिला मकान के निचले हिस्से में किराये पर रहने आया था।

मूल रूप से डानकुनी का रहने वाला यह परिवार डानकुनी छोड़कर धनेखाली क्यों आया, इसकी भी जांच की जा रही है। मृतकों की बड़ी बेटी मधुमिता पाल ने शवों की पहचान की। बताया गया कि उसका अपने परिवार से करीब चार वर्षों से संपर्क नहीं था।