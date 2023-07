असम में विजयी नेताओं को 'सुरक्षित पनाहगाह' में रख रही है भाजपा : दीपक बर्मन

भाजपा के असम राज्य महासचिव दीपक बर्मन ने कहा कि बंगाल में तृणमूल हमारे नेताओं-कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है। पंचायतचुनाव जीते हुए उम्मीदवारों को डराया-धमकाया जा रहा है। उत्तर बंगाल के कूचबिहार और अलीपुरद्वार से जीत हासिल करने वाले ज्यादातर भाजपा नेताओं को असम के धुबड़ी के दो निजी गेस्ट हाउस में रखा गया है। यहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की कुल संख्या 170 है।

भाजपा अपने बंगाल पंचायत चुनाव विजेताओं को असम में 'सुरक्षित पनाहगाह' में रख रही है।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। भाजपा अपने बंगाल पंचायत चुनाव विजेताओं को असम में 'सुरक्षित पनाहगाह' में रख रही है। उसका दावा है कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी उसके नेताओं को डरा-धमकाकर कहीं अपनी पार्टी में न शामिल करा ले। असम राज्य महासचिव दीपक बर्मन ने दी जानकारी भाजपा के असम राज्य महासचिव दीपक बर्मन ने कहा कि बंगाल में तृणमूल हमारे नेताओं-कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है। पंचायतचुनाव जीते हुए उम्मीदवारों को डराया-धमकाया जा रहा है। उत्तर बंगाल के कूचबिहार और अलीपुरद्वार से जीत हासिल करने वाले ज्यादातर भाजपा नेताओं को असम के धुबड़ी के दो निजी गेस्ट हाउस में रखा गया है। यहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की कुल संख्या 170 है, जिसमें पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या 113 है। भाजपा को किस बात का डर ? पार्टी को डर है कि अगर वे जिले में होंगे तो तृणमूल उन पर दबाव बनाकर अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। भाजपा की योजना उत्तर बंगाल के कई अन्य जिलों के विजयी उम्मीदवारों को असम ले जाने की भी है। माथाभांगा के विजयी मंडल अध्यक्ष और विजयी पंचायत उम्मीदवार अश्विनी देव सिंह ने कहा कि मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा किया। मैं भय से उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसलिए मैंने यहां शरण ली है। उनका दावा है कि तृणमूल के गुंडों ने बूथों पर कब्जा कर लिया और वोट डाले। तृणमूल कार्यकर्ता भाजपा नेताओं और उनके परिवार को लगातार धमकी दे रहे हैं। गिरींद्रनाथ बर्मन का पलटवार वहीं तृणमूल के कूचबिहार जिले के अध्यक्ष गिरींद्रनाथ बर्मन ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा असल में किसी भी तरह से तृणमूल सरकार को बदनाम करना चाहती है। दरअसल वे हमारी पार्टी के सदस्यों को भडक़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

