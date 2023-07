West Bengal: पूर्व मेदिनीपुर जिले में Mid Day Meal में मिला मरा हुआ चूहा, कई बच्चे बीमार

बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र में मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा था तभी एक बच्चे के खाने में मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों के अनुसार तब तक करीब तीस-चालीस बच्चे वह खाना खा चुके थे। वहीं इस घटना पर उक्त आंगनबाड़ी केंद्र की एक कार्यकर्ता ने कहा इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है जिन्होंने पकाया है वे ही कुछ कह सकते हैं।

पूर्व मेदिनीपुर जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र में मिड डे मील की खिचड़ी में मरा हुआ चूहा मिला।(फोटो जागरण)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। सांप और कीड़े के बाद अब पूर्व मेदिनीपुर जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र में शनिवार को मिड डे मील की खिचड़ी में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि खिचड़ी खाने के बाद कई बच्चे बीमार हो गए। खाते ही बच्चे उल्टी करने लगे। कई बच्चों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उपचार कराया गया। स्थानीय लोगों ने जताया गहरा रोष इस घटना के सामने आते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और आंगनबाड़ी प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने गहरा रोष जताया। यह घटना पूर्व मेदिनीपुर के सारदा क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा था, तभी एक बच्चे के खाने में मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों के अनुसार, तब तक करीब तीस-चालीस बच्चे वह खाना खा चुके थे। वहीं, इस घटना पर उक्त आंगनबाड़ी केंद्र की एक कार्यकर्ता ने कहा, इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने पकाया है वे ही कुछ कह सकते हैं। मिड डे मील में मिल चुके हैं सांप और कीड़े बता दें कि इसके पहले बंगाल में अन्य स्थानों पर मिड-डे मील में मरा सांप और कीड़े मिलने की घटना भी सामने आ चुकी है। लगातार गड़बड़ी की शिकायतों के चलते पहली बार केंद्रीय टीम भी कुछ माह पहले राज्य में मिड- डे मील की गुणवत्ता की जांच करने आई थी। संयुक्त समीक्षा मिशन के तहत 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कई जिलों का दौरा किया था। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा मध्याह्न भोजन के फंड का इस्तेमाल अन्य परियोजनाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए करने एवं इसमें घोटाले का ममता सरकार पर लगातार आरोप लगाती रही है।

Edited By: Piyush Kumar