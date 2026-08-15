दत्तात्रेय होसबाले ने कोलकाता में फहराया तिरंगा, राष्ट्र की एकता पर दिया जोर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शनिवार को कोलकाता स्थित आरएसएस कार्यालय केशव भवन में तिरंगा फहराया।

इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प लेने तथा देश के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बातचीत में होसबाले ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए और हरसंभव तरीके से देश को सशक्त बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।