दत्तात्रेय होसबाले ने कोलकाता में फहराया तिरंगा, राष्ट्र की एकता पर दिया जोर
आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कोलकाता में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया।
HighLights
दत्तात्रेय होसबाले ने कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया।
राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा का आह्वान किया।
मोहन भागवत ने नागपुर में ध्वजारोहण कर बलिदान के मूल्य बताए।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शनिवार को कोलकाता स्थित आरएसएस कार्यालय केशव भवन में तिरंगा फहराया।
इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प लेने तथा देश के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बातचीत में होसबाले ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए और हरसंभव तरीके से देश को सशक्त बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज नागरिकों को बलिदान, कर्तव्य और ज्ञान के मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्वजों के बलिदान को देश के लिए गर्व का विषय बताया।