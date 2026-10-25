140 KM की रफ्तार से हवा और भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान अर्णव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव सोमवार सुबह तक चक्रवात में बदल सकता है। मौसम विभाग के रविवार शाम जारी बुलेटिन के अनुसार, इसके मंगलवार रात तक अति तीव्र चक्रवात बनने और बुधवार दोपहर आंध्र प्रदेश के तट पर बापटला और विशाखापत्तनम के बीच टकराने का पूर्वानुमान है।

चक्रवात बनने पर इसका नाम ‘अर्णव’ होगा। इसके प्रभाव से अगले सप्ताह के मध्य में दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार सुबह बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव बना। इसके सोमवार को चक्रवात में बदलने के बाद उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मंगलवार रात तक यह अति तीव्र चक्रवात का रूप ले सकता है।

बुधवार को तट से टकराते समय हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद चक्रवात कमजोर पड़ने लगेगा। बंगाल के तटीय इलाकों में मंगलवार से 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। समुद्र में स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को मंगलवार से समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। पहले से समुद्र में मौजूद मछुआरों को भी मंगलवार तक लौटने को कहा गया है।

दक्षिण और उत्तर बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश के आसार मंगलवार तक दक्षिण बंगाल के किसी जिले में बारिश या तूफान का पूर्वानुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को दक्षिण 24 परगना, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार को पुरुलिया और बांकुड़ा में भी भारी बारिश की संभावना है।