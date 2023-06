उत्तर कोलकाता के एमहस्र्ट स्ट्रीट निवासी आयन ने एक व्यक्ति से कॉल आने के बाद 3.4 लाख रुपये का निवेश किया था जिसके बदले अच्छा रिटर्न देने का वादा किया गया था। खुद को बिटकाइन में कारोबार करने वाली कंपनी एटीएच हैश का अधिकारी बताते हुए उस व्यक्ति ने आयन को आश्वस्त किया था कि उसके निवेश से भारी मुनाफा होगा।

बिटकॉइन व्यापारी बताने वाले गिरोह के झांसे में फंसे एक व्यक्ति को मिले अपने डूबे हुए पैसे।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता पुलिस की तत्परता से बिटकॉइन व्यापारी बताने वाले गिरोह के झांसे में आकर अधिक रिटर्न के चक्कर में 3.4 लाख रुपये की धोखाधड़ी के शिकार हुए महानगर के एक व्यक्ति को अपना डूबा पैसा वापस मिल गया है। एक व्यक्ति ने किया था 3.4 लाख रुपये निवेश उत्तर कोलकाता के एमहस्र्ट स्ट्रीट निवासी आयन ने एक व्यक्ति से कॉल आने के बाद 3.4 लाख रुपये का निवेश किया था, जिसके बदले अच्छा रिटर्न देने का वादा किया गया था। खुद को बिटकाइन में कारोबार करने वाली कंपनी एटीएच हैश का अधिकारी बताते हुए उस व्यक्ति ने आयन को आश्वस्त किया था कि उसके निवेश से भारी मुनाफा होगा। उसकी बातों में आकर उन्होंने निवेश कर दिया। बाद में जब आयन को कोई रिटर्न या किसी प्रकार का मुनाफा नहीं मिला तो उन्होंने उक्त क्रिप्टो कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, जिसने सुझाव दिया कि उसे पहले से भुगतान की गई प्रारंभिक राशि वापस पाने के लिए और अधिक निवेश करना चाहिए। साइबर सेल के हस्तक्षेप के बाद राशि हुई बरामद इसके बाद उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पुलिस को पता चला कि पैसा दिल्ली स्थित एक कंपनी के खाते में स्थानांतरित किया गया था। कोलकाता पुलिस के नार्थ डिविजन के साइबर सेल के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार उक्त राशि इस सप्ताह की शुरुआत में आयन के बैंक खाते में वापस कर दिया गया।

