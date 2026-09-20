बंगाल: CMP ने उपचुनावों के लिए अपनाया डिजिटल तरीका, QR कोड से जुटाएगी चुनावी चंदा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। उपचुनाव के लिए चुनावी चंदा जुटाने को माकपा ने इस बार डिजिटल तरीका अपनाया है। पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों से चुनावी कोष में अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक मदद देने की अपील की है। इसके लिए आनलाइन राशि भेजने को क्यूआर कोड भी जारी किया गया है।

राज्य की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को उपचुनाव होना है। माकपा ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार के खर्च के लिए पार्टी ने लोगों से आर्थिक सहयोग मांगा है। मोहम्मद सलीम ने फेसबुक पर लोगों से दोनों सीटों के उपचुनाव के प्रचार के लिए चुनावी कोष में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करने की अपील की। साथ में आनलाइन राशि भेजने के लिए क्यूआर कोड भी दिया गया है।

लोगों की मदद पर भरोसा- माकपा माकपा नेतृत्व का कहना है कि चुनाव के दौरान कई लोग पार्टी को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन दूर रहने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इसी वजह से क्यूआर कोड के माध्यम से आनलाइन चंदा देने की व्यवस्था की गई है। पार्टी ने कहा है कि वह लोगों के सहयोग पर भरोसा करती है।