कोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया, 2014 में पास की थी TET परीक्षा

बजलुर के वकील फिरोजुद्दीन इस्लाम ने कहा कि उनके मुवक्किल ने 2014 में टीईटी पास किया था। वकील ने कहा कि भर्ती मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर उनका नाम 2020 की भर्ती के पैनल में था। तदनुसार बजलूर का नाम मुर्शिदाबाद जिला प्राथमिक विद्यालय पर्षद में चला गया। उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जिसके बाद ने एक बार फिर आदेश दिया है।

2014 में टीईटी पास करने के बावजूद आज तक अभ्यर्थी को नहीं मिला है नियुक्ति पत्र।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया है कि म पर्षद तीन सप्ताह के भीतर बजलुर रहमान नामक नौकरी चाहने वाले को नियुक्ति पत्र जारी करे। आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी 22 अगस्त तक कोर्ट को सौंपनी होगी। बजलुर के वकील फिरोजुद्दीन इस्लाम ने कहा कि उनके मुवक्किल ने 2014 में टीईटी पास किया था। कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने के कारण हो रही परेशानी भर्ती मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर उनका नाम 2020 की भर्ती के पैनल में था। तदनुसार, बजलूर का नाम मुर्शिदाबाद जिला प्राथमिक विद्यालय पर्षद में चला गया। उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसलिए मामला फिर से अदालत में लाया गया। इसके बाद जज का ये आदेश दिया। प्राथमिक संसद बार-बार नियुक्ति पत्र जारी करने और अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने के कारण परेशानी में रही है। हालांकि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को मंगलवार को अदालत कक्ष में उपस्थित होना था, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर्षद के अध्यक्ष गौतम पाल उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में याचिकाकर्ता दिब्येंदु चट्टोपाध्याय ने कहा कि पर्षद ने डिवीजन बेंच में आवेदन किया है और स्थगन आदेश प्राप्त किया है। इसलिए इस दिन जस्टिस गंगोपाध्याय की कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई।

