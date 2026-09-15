बंगाल उपचुनाव में कांग्रेस ने ममता का प्रस्ताव नकारा, कहा- गठबंधन चाहिए तो दोनों सीटों पर करें उसका समर्थन
कांग्रेस ने नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के गठबंधन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है।
HighLights
कांग्रेस ने ममता बनर्जी का उपचुनाव गठबंधन प्रस्ताव खारिज किया।
ममता ने भाजपा रोकने हेतु नंदीग्राम कांग्रेस को देने की पेशकश की थी।
कांग्रेस ने दोनों सीटों पर तृणमूल से समर्थन की मांग की।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कांग्रेस ने नंदीग्राम व रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के गठबंधन के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार ममता ने सोमवार शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को फोन कर भाजपा को रोकने के लिए दोनों दलों के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। नंदीग्राम सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने और वहां अपना उम्मीदवार हटाने की पेशकश की थी जबकि रेजीनगर में कांग्रेस से उनके उम्मीदवार के समर्थन का अनुरोध किया था।
मालूम हो कि नंदीग्राम व रेजीनगर में आगामी छह अक्टूबर को मतदान होना है। कांग्रेस और तृणमूल, दोनों उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं। रेजीनगर में कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन भी दाखिल कर दिया।
वहीं, तृणमूल के बागी ऋतब्रत बनर्जी गुट ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी व रेजीनगर आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के छोड़ने के कारण रिक्त हुई हैं।
बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि यदि तृणमूल का ममता खेमा वास्तव में गठबंधन चाहता है तो उपचुनाव में नंदीग्राम व रेजीनगर, दोनों सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करे। ऐसा होने पर भविष्य में गठबंधन की राह खुल सकती है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि ममता के प्रस्ताव को खारिज करने का प्रमुख कारण दोनों दलों का कड़वा राजनीतिक संबंध है।
2011 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों को सत्ता से हटाने के लिए ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। चुनाव जीतकर तृणमूल ने सरकार बनाई, लेकिन 2012 में ही कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म कर दिया। इसके बाद बंगाल में तृणमूल शासन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले, झूठे मामलों में फंसाने और हत्या तक के आरोप लगते रहे हैं।
ममता के प्रस्ताव पर बंगाल कांग्रेस के निचले स्तर के नेताओं व कार्यकर्ताओं की कड़ी नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि उनकी भावनाओं को देखते हुए ही प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।
नंदीग्राम से शुभेंदु के दिवंगत पीए की मां को बनाया प्रत्याशी
नंदीग्राम सीट से भाजपा ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की मां हासीरानी रथ को अपना प्रत्याशी बनाया है। रेजीनगर सीट से शाखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया है। शुभेंदु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण से दो दिन पहले उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।