कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के फिर बिगड़े बोल, पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

कोलकाता, ऑनलाइन डेस्क। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। एक बार फिर वो अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अधीर रंजन ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी को पागल कहा है। दरअसल, दो हजार के नोट बदलने को लेकर अधीर रंजन से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपशब्द कहे। अधीर ने कहा

#WATCH | Murshidabad, West Bengal | While speaking on the issue of #Rs2000CurrencyNote, West Bengal Congress president and MP Adhir Ranjan Chowdhury gets abusive; says, "...he is not Modi but pagala Modi. People called him 'pagala Modi'..." (23.05.2023) pic.twitter.com/BCQyw0c8wL