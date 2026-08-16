बंगाल: नदिया में कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान और बेटे की हत्या, बदमाशों ने कार घेरकर किया हमला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नदिया जिले से स्वतंत्रता दिवस की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नक्काशिपाड़ा थाना क्षेत्र के बेथुआडहरी रेलवे फाटक के पास अज्ञात बदमाशों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनीसुर रहमान और उनके 24 वर्षीय बेटे अबू सुफियान की बेरहमी से हत्या कर दी।

हमलावरों ने पहले उनकी चार पहिया गाड़ी को घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और फिर कार रोककर उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण पिता-पुत्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और नक्काशिपाड़ा थाने की पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। टीएमसी नेता के इशारे पर रची गई साजिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का आरोप है कि इस खूनी हमले की पटकथा जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस नेता जुब्बार शेख के इशारे पर इलाका कब्जाने की नीयत से रची गई है।