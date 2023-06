पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव में नकली बैलेट पेपर के इस्तेमाल की आशंका, TMC बोली- अदालत चले जाओ

West Bengal Panchayat Election 2023 पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नजदीक है। राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस माकपा व भाजपा ने पंचायत चुनाव में नकली बैलेट पेपर के इस्तेमाल की आशंका जताई है। टीएमसी ने इन आरोपों पर जवाब दिया है। टीएमसी ने कहा कि वे राज्य चुनाव आयोग के पास या अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव में नकली बैलेट पेपर के इस्तेमाल की आशंका

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस, माकपा व भाजपा ने पंचायत चुनाव में नकली बैलेट पेपर के इस्तेमाल की आशंका जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दो बैलेट पेपर छपवाए जा सकते हैं, एक असली व दूसरा नकली। मतदान संपन्न होने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम ले जाते वक्त असली बैलेट पेपर को नकली से बदला जा सकता है। वोटों में गड़बड़ी की कोशिश में टीएमसी: कांग्रेस अधीर रंजन ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में अदालत के बार-बार हस्तक्षेप करने से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) बेचैन है। टीएमसी हिंसा फैलाने व वोटों में गड़बड़ी करने के नए-नए हथकंडे तलाश रही है। भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भी कुछ दिन पहले यही आशंका जताई थी। किसी भी हद तक जा सकती है टीएमसी: BJP बंगाल भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पंचायत पर अपना कब्जा कायम रखने के लिए तृणमूल किसी भी हद तक जा सकती है। टीएमसी के नेता-कार्यकर्ता अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पंचायत हाथ से निकल गया तो उनके खाने-पीने के लिए नहीं बचेगा और पार्टी खत्म हो जाएगी। माकपा ने भी साधा निशाना वहीं माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि पंचायत चुनाव में कुछ भी संभव है। उन्होंने कहा कि जहां बैलेट पेपर की छपाई हो रही है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। स्ट्रॉन्ग रूम की भी बेहद कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। आरोपों पर टीएमसी ने दिया जवाब दूसरी तरफ टीएमसी ने इस आरोप को गलत बताया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री व टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी के पास अगर इसका प्रमाण है तो वे राज्य चुनाव आयोग के पास या अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? टीएमसी लोगों के समर्थन से पंचायत चुनाव जीतेगी।

