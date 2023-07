Bengal Coal Scam: बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को ED ने फिर भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी ने केस के संबंध में राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को जुलाई के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

Bengal Coal Scam: बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को ED ने फिर भेजा नोटिस

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी ने केस के संबंध में राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। ईमेल के जरिए भेजा नोटिस बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को जुलाई के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ईडी ने उन्हें बुधवार सुबह एक ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया है। ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए मंत्री घटक दरअसल, यह पहली बार नहीं है कि घटक को ईडी अधिकारियों ने मामले में पूछताछ के लिए अपने मुख्यालय में बुलाया है। इससे पहले भी बंगाल के कानून मंत्री को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन हर बार वह समन को टाल देते थे। आखिरी बार उन्हें 23 जून को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 26 जून को ईडी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इससे पहले 19 जून को भी मंत्री मोलॉय घटक को तलब किया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए और अपने वकील के माध्यम से जांच एजेंसी को सूचित किया था कि बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर वह व्यस्त हैं। 6 जून को भी ED ने जारी किया था नोटिस इससे पहले ईडी ने 6 जून को घटक को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए 13 दिनों का पर्याप्त समय दिया गया था। हालांकि, आखिरी समय में मंत्री ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी। घटक और उनके रिश्तेदारों के यहां मारा था छापा उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर में ईडी के अधिकारियों ने घटक और उनके रिश्तेदारों के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के साथ-साथ कोलकाता के आवासों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। राज्य के कानून मंत्री को भी उस समय पूछताछ का सामना करना पड़ा था।

