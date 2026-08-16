'पूरे बंगाल में गुस्सा है, कांग्रेस माफी मांगे', वंदे मातरम् विवाद पर शुभेंदु अधिकारी ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कांग्रेस से माफी की मांग की। यह मांग 15 अगस्त को एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हुई एक कथित घटना को लेकर की गई।

अधिकारी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कथित तौर पर वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाने पर आपत्ति जताई, जिसे उन्होंने राष्ट्रवाद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान बताया। 'घटना को लेकर पूरे बंगाल में गुस्सा' पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की वजह से पूरा राज्य गुस्से में है और दावा किया कि कांग्रेस एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति बताया।