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'पूरे बंगाल में गुस्सा है, कांग्रेस माफी मांगे', वंदे मातरम् विवाद पर शुभेंदु अधिकारी ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Sun, 16 Aug 2026 03:42 PM (IST)

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस से माफी की मांग की है। उन्होंने सोनिया गांधी पर वंदे मातरम् के पूरे संस्करण पर आपत्ति जताने का आरोप लगाया।

कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् को लेकर विवाद। (फोटो-एएनआई।)

कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् को लेकर विवाद। (फोटो-एएनआई।)

HighLights

  1. शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस से वंदे मातरम् विवाद पर माफी मांगी।

  2. सोनिया गांधी पर वंदे मातरम् के पूरे संस्करण पर आपत्ति का आरोप।

  3. अधिकारी ने कहा, घटना से पूरे बंगाल में भारी गुस्सा है।

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कांग्रेस से माफी की मांग की। यह मांग 15 अगस्त को एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हुई एक कथित घटना को लेकर की गई।

अधिकारी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कथित तौर पर वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाने पर आपत्ति जताई, जिसे उन्होंने राष्ट्रवाद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान बताया।

'घटना को लेकर पूरे बंगाल में गुस्सा'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की वजह से पूरा राज्य गुस्से में है और दावा किया कि कांग्रेस एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति बताया।

क्या है मामला?

दरअसल कांग्रेस के एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है जिसमें सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बात करते हुए दिख रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में वंदे मातरम् बज रहा है। इसके बाद गांधी और खरगे कथित तौर पर गाना रोकने का इशारा करते हुए दिखाई देते हैं।

हालांकि, कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया कि वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाने से रोकने की कोई कोशिश की गई थी। पार्टी ने कहा कि गांधी केवल खरगे के लिए कुर्सी मांग रहे थे।

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