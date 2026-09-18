शुभेंदु अधिकारी ने किया बंगाल ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन, यातायात प्रबंधन पर दिया जोर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कोलकाता से सटे साल्टलेक में स्थित बंगाल ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय में नवनिर्मित कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नई व्यवस्था का निरीक्षण करने के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इसके कामकाज की जानकारी ली।

सीएम शुभेंदु ने नई व्यवस्था की सराहना करते हुए यातायात प्रबंधन को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कंट्रोल रूम पूरे राज्य में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में काफी मददगार साबित होगा।

इस मौके पर मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल, गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्धनाथ गुप्ता समेत पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय में नया कंट्रोल रूम

मुख्यमंत्री ने नए कंट्रोल रूम की विभिन्न व्यवस्थाओं और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बातचीत के दौरान पुलिसकर्मियों की सेवाओं की सराहना की और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निरंतर तत्परता से निर्वहन करने को कहा। नए कंट्रोल रूम को राज्य में यातायात व्यवस्था की निगरानी और प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।