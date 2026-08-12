नेताजी के अपमान पर शुभेंदु अधिकारी का कड़ा रुख, बोले- कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सोशल मीडिया पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कथित अपमानजनक और भ्रामक टिप्पणी संबंधी पोस्ट को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को पुलिस को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।

राज्य सचिवालय नवान्न में शाम में संवाददाता सम्मेलन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नेताजी का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे उनकी पार्टी का ही कोई सांसद, विधायक या मंत्री ही क्यों न हो। उन्हें कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा।

शुभेंदु ने साफ कहा कि बंगाल या देश में नेताजी का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा के राज्यसभा सदस्य व उत्तर बंगाल के राजवंशी समुदाय के नेता अनंत महाराज पर भी कार्रवाई की संभावना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर नेताजी के खिलाफ अपमानजनक, झूठी या दुष्प्रचार वाली पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी की कार्रवाई तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।



मुख्यमंत्री ने ऐसी अपमानजक पोस्ट करने वालों को तत्काल माफी मांगने और आपत्तिजनक सामग्री हटाने को भी कहा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी पोस्ट हटाने मात्र से कार्रवाई समाप्त नहीं होगी। पुलिस नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी और इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

नेताजी पर अनंत महाराज की टिप्पणी को लेकर विवाद यह निर्देश अनंत महाराज के हालिया बयान के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया था कि नेताजी को जर्मनी के हाथों बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सैनिक सौंपे गए थे और उन्हीं सैनिकों से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ।

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उन्होंने आरोप लगाया था कि नेताजी ने इस अवसर का दुरुपयोग किया। अनंत महाराज ने यह भी कहा था कि कूचबिहार के महाराजा की भूमिका को इतिहास में उचित महत्व नहीं मिला और यदि उन्हें स्वतंत्र भारत का सम्राट बनाया जाता तो देश का विभाजन नहीं होता।

इन टिप्पणियों को लेकर भाजपा के भीतर भी असहजता की स्थिति बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए समान है और किसी को भी इससे बाहर नहीं रखा जाएगा। आजादी के महानायक नेताजी के संबंध में अनंत महाराज की इन टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर अपमानजक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार शाम में उत्तर बंगाल से भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

हर विधानसभा क्षेत्र में नेताजी के नाम से सेवा केंद्र मुख्यमंत्री ने इससे पहले बुधवार दिन में विधानसभा में विधायकों के लिए नेताजी से जुड़ी एक नई व्यवस्था की भी घोषणा की। प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में नेताजी के नाम पर एक सेवा केंद्र शुरू करने का अनुरोध किया। प्रत्येक सेवा केंद्र में नेताजी की पारंपरिक धोती-पंजाबी पहने विशेष तस्वीर रखना अनिवार्य होगा।